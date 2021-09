Bouygues Telecom explose les prix des Xiaomi Mi 11i et Mi 11 Lite... 1 euro !!

Les forfaits mobiles Sensation avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom offrent en effet la possibilité d'acquérir les derniers smartphones à des prix ultras concurrentiels, avec comme seule obligation un engagement de 24 mois.

Aujourd'hui, vous pouvez ainsi acquérir le récent Xiaomi Mi 11i 5G 256 Go à 1 € (+5 €/mois) avec le forfait sensation 90 Go grâce à un coupon de réduction de 70 € appliqué après l'achat. A noter que ce coupon est également valable pour d'autres smartphones, comme les iPhone 11 et la gamme iPhone 12 ou encore tous les Galaxy S21. Attention cette offre se termine le 19 septembre 2021 !

Plus concrètement, vous payerez donc 71 € au moment de l'achat, puis 70 € vous seront ensuite remboursés portant la dépense à seulement 1€. Vous devrez également vous acquitter d'un paiement de 5 € par mois pendant 24 mois pour le smartphone, et de 26,99 € par mois pendant 12 mois puis 41,99 € par mois pour obtenir le forfait 90 Go Sensation Avantages Smartphone.

Pour rappel, le Xiaomi Mi 11i est équipé d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un SoC Snapdragon 888 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Du côté de la photo, on observe un capteur photo principal de 108 mégapixels avec en complément un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro 5 MP.

Le Xiaomi Mi 11i 5G est compatible avec le son Dolby Atmos qui en fera aussi un excellent appareil multimédia. C'est un smartphone compatible 5G qui profite des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il embarque une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33W Pro offrant une autonomie de 25 h.

Avec le forfait Sensation avec Avantage Smartphone 90 Go, le smartphone le Xiaomi Mi 11i 5G vous reviendra donc au prix de 1 € (+5 €/mois pendant 24 mois) grâce au coupon de réduction de 70 € avec un engagement de 24 mois.

Le forfait mobile Sensation avec Avantage Smartphone 90 Go comprend :

90 Go de données mobiles en France dont 35 Go utilisables en Europe/Dom/Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations

Deuxième carte SIM internet offerte

Bouygues TV HD inclus (+ de 50 chaînes de TV en HD)

T ous les bonus Bouygues offerts (internet illimité le week-end, L’Équipe, Cafeyn)



Vous pourrez de même obtenir le smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G au prix de 1 € (+5 €/mois) avec le coupon de réduction de 50 €, couplé pendant 24 mois avec le forfait Sensation 90 Go.

Il propose un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Il exploite un SoC Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le smartphone est équipé d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 8 MP et 5 MP. En frontal, on observe un capteur de 16 mégapixels. Pour finir, il est alimenté par une batterie de 4250 mA compatible à la charge rapide 33 Watts offrant une autonomie de 21 h en communication.

Avec le forfait Sensation avec Avantage Smartphone 60 Go, le smartphone le Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128 Go est au prix de 1 € (+5 €/mois) grâce au coupon de réduction de 50 € avec un engagement de 24 mois, couplé avec le forfait Sensation 90 Go.

A noter que rien ne vous empêche de choisir un autre forfait Sensation Avantage Smartphone puisqu'il y en a en tout 4 de disponibles : 10 Go, 60 Go, 90 Go et 150 Go qui feront varier le prix global à payer, mais toujours avec un smartphone à prix réduit.

A noter que Cdiscount Mobile propose également une offre similaire, avec un iPhone 8 64 Go reconditionné offert pour tout achat d'un forfait mobile 100 Go à 15,99 € par mois avec un engagement de 24 mois.