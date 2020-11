Quelle box Fibre choisir pour avoir du Wi-Fi 6 ?

Le Wi-Fi 6 fait son entrée chez les opérateurs, mais tous ne disposent pas encore de la technologie à bord de leurs box. Découvrez quel opérateur choisir pour bénéficier du WiFi 6 et de se nombreux avantages.

Le Wi-Fi 6 se déploie peu à peu chez les particuliers et, bien que tous les opérateurs ne bénéficient pas encore de la technologie, cela ne saurait tarder. Pour rappel, le WiFi 6 permet d'obtenir des débits bien plus importants, de l'ordre de +40% par rapport au Wi-Fi 5 avec un débit théorique maximal de 10 Gb/s, mais aussi une meilleure portée avec plus de facilité pour traverser les obstacles.

Pour le moment, seuls les fournisseurs d’accès à Internet Bouygues et SFR ont déjà franchi le pas du Wi-Fi 6 (bi-bande). Cette technologie est en efet déjà intégrée dans les box fibre haut de gamme avec l’offre Bbox Ultym pour Bouygues et la box Fibre Power 8 pour SFR.

Rappelons que l'offre Bbox Ultym permet de bénéficier d'un débit allant jusqu'à 2 Gbits/s en descendant et 600 Mbit/s avec support de la technologie Wi-Fi 6 et un répéteur inclus sur demande. L'offre est disponible à partir de 27,99 € par mois pendant 12 mois puis 45,99 € avec un engagement de 12 mois, location de la box incluse, téléphonie et chaines TV.

Du côté de SFR, il faudra choisir la box SFR Box 8 qui est intégrée dans deux offres fibres à savoir SFR Fibre Power 8 et SFR Fibre Power 8.

L'offre SFR Fibre Power 8 permet de bénéficier d'un débit allant jusqu'à 2 Gbits/s en descendant (1 Gbit/s pour l'offre SFR Fibre) et 500 Mbit/s en montant avec la technologie Wi-Fi 6. Vous disposez également de la TV en 4K et de l'assistant vocal Alexa qui est intégré. L'offre SFR Fibre Power 8 est disponible à partir de 32 € par mois pendant 12 mois puis 50 € avec un engagement de 12 mois, alors que la SFR Fibre est à 27 € par mois pendant 1 an puis 45€ par mois.



Du côté de la concurrence, la Livebox 5 d'Orange est restée au Wi-Fi 5 (bi-bande). Free, quant à lui, propose du Wi-Fi 5 tri-bande avec sa Freebox Delta, mais aussi du Wi-Fi 5 bi-bande avec la Freebox Pop. Il est tout de même possible de bénéficier du Wi-Fi 6 sur ces modèles, au moyen d'un routeur Wi-Fi 6 externe qui peut être ajouté sur votre box pour quelques dizaines d'euros.