Bon plan : la box TV Android MeCool KH3 en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la box TV Android MeCool KH3 qui exploite un SoC Allwinner H313 avec 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de stockage interne. Vous pourrez augmenter l'espace de stockage interne jusqu'à 32 Go via une carte TF. La GPU est une Mali-G31 et le système d'exploitation est Android 10.0.

Au niveau de la connectique, on retrouve les ports AV et DC, un port HDMI 2.0, un port USB 2,0 et un espace pour la carte TF. Vous pourrez également profiter d'un port Ethernet. Pour la connectivité sans fil, la box multimédia KH3 propose 802.11b/g/n.

Les formats vidéo supportés sont : MKV, WMV / VC-1 SP / MP / AP, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, H.263, H.264, H.265, REAL VIDEO 8/9/10, VP9, AVS2, 4K..

Vous pourrez profiter de la box TV Android MeCool KH3 en promotion chez Gearbest à 21 € avec une livraison à moins de 1 € !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

