Bon plan : la box TV Android Mecool KM1 à 46 € seulement, mais aussi les Xiaomi Mi Box S, X96Q, ...

Le bon plan du jour concerne la box TV Mecool KM1 dans sa version classique qui est une box multimédia sous Android 9.0. Certfiée ATV, elle dispose d'un contrôle vocale compatible avec Google Home et Google Cast. Vous pourrez donc profiter des applications comme YouTube, Google Music, Google Play, etc.

Elle est dotée d'un processeur Amlogic S905X3 avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, extensible jusqu'à 32 Go avec une carte TF non inclus. Cette box TV possède une connectique Ethernet, mais est également compatible WiFi dual band (2,4 GHz et 5 GHz). Enfin, la box TV Mecool KM1 a pour dimensions 12 x 12 x 2 cm.

Vous trouverez la box TV Mecool KM1 dans version classique à 46 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction GBCNMMKKM1, la livraison étant gratuite.

Les versions Deluxe et Collective sont également en promotion :

Mecool KM1 Deluxe

Mecool KM1 Collective



mais également d'autres box TV dont la célèbre Xiaomi Mi Box S :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

