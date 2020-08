Bon plan : la box TV Android Xiaomi Mi Box S en promotion, mais aussi des montres connectées ..

Le bon plan du jour concerne la box TV Xiaomi Mi Box S qui est certainement la meilleure box Android grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son prix très attractif. Vous pourrez retrouver les caractéristiques d'une Android TV et de ses applications qui vont avec, mais aussi l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec la télécommande Bluetooth incluse. Vous bénéficierez d'un accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix.

La Xiaomi Mi Box S exploite un SoC quadcore (Cortex-A53) avec le processeur graphique Mali-450 qui propose 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. En termes de connectique vous aurez accès à un port HDMI 2.0a et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. Cette Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS. Enfin, le boîtier a pour dimensions 95,25 x 95.25 x 16,7 mm.

Vous pourrez profiter de la box TV Android Xiaomi Mi Box S au prix réduit de 48 € au lieu de 70 € chez Cdiscount.

Mais vous trouverez également d’autres promotions chez les e-commerçants :

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le casque Sony WH-1000XM4 à prix réduit, mais aussi les 10 ans de Xiaomi avec des promotions à gogo.