Bon plan : la box TV Magicsee N6 Max en promotion ainsi que la Xiaomi Mi Box S !

Le bon plan du jour concerne la box TV Magicess N6 Max qui est une box qui tourne sous Android. Vous pourrez donc retrouver toutes les caractéristiques classiques avec les applications Android qui vont avec et que vous pourrez installer (Netflix, VLC,..).

Au niveau technique, la box a pour dimensions 10,80 cm x 10,80 cm x 3,00 cm et dispose d'un SoC quadcore (Cortex-A53) avec le processeur graphique Mali T864. En mémoire vous aurez accès à 4Go RAM + 32Go de mémoire interne. En termes de connectique on trouve un port HDMI 2.0a et USB 3.0, et la connectivité couvre WiFi 2.4GHz +5GHz et Bluetooth 4.1. A noter que l'interface est multi-langues.

La Magicsee N6 Max TV Box est actuellement en promotion à seulement 73 € avec la livraison gratuite, au lieu de 128 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction GBCNN6.



Vous retrouverez d'autres box TV en promotion chez Gearbest dont la Mi TV Box S de Xiaomi à -26% :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant les meilleures promotions du moment chez Amazon, Cdiscount,.. mais aussi eBay qui propose jusqu'à 100€ de réduction sur une sélection d'articles high-tech