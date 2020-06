Bon plan : la box TV MECOOL M8S Max à prix cassé, ainsi que Magicsee N5 Plus, MeCool KM9 Pro, ..

Le bon plan du jour concerne la box TV MeCool M8S Max qui est équipée d'un SoC Amlogic S912 avec 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Le processeur graphique de cette box TV est le Mali-T820MP3 et son système d'exploitation est Android 7.1.



Au niveau de la connectique, la box MeCool dispose d'un port Ethernet, d'un HDMI 2.0, USB, AV et DC. Elle gère également le WiFi double band (2.4GHz, 5.8GHz).

Elle prend en compte les formats audio suivants : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, DDP, TrueHD, HD, FLAC, APE et les formats vidéo suivants : AVI, RM, RMVB, TS, VOB, MKV, MOV, ISO, WMV, ASF, FLV, DAT, MPG, MPEG.

La box TV MeCool M8S Max est actuellement en promotion chez Gearbest à 49 € avec la livraison gratuite.

MeCool M8S Max Code promo: Vente flash Quantité: 200

Mais aussi d'autres box TV en promotion chez Gearbest :

Tanix TX9S Code promo: GBCNTX9S Quantité: 200

MeCool KM3 Code promo: Vente flash Quantité: 200

MeCool K7 Code promo: GBCNMEK7 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le routeur nouvelle génération Xiaomi AX1800 (WiFi 6, LAN Gbps...) à 61 €, mais aussi jusqu'à 400 € de remise sur une sélection de boîtiers hybrides et d'optiques chez Sony.