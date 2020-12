La box TV Xiaomi Mi Box S 4K et les smartphones Redmi Note 9S et Note 9 Pro en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi Note 9S qui est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Ce téléphone exploite un SoC Snapdragon 720G avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage interne, extensible jusqu'à 512 Go via microSD.

Le Note 9S propose un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels. Les trois autres capteurs sont de 8, 5 et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. La batterie est de 5020 mAh et compatible avec la charge rapide 18 W.

Le smartphone Redmi Note 9S 128 Go est actuellement à 179,99 € au lieu de 219,90 € avec le coupon de réduction VY5NMOE264 et la livraison gratuite depuis la France chez GShopper.



Mais aussi le smartphone Redmi Note 9 Pro qui possède un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Snapdragon 720G avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage interne.

Il est équipé d'un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels et trois autres modules de 8, 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. La batterie est de 5020 mAh, et elle est compatible à la charge rapide 32 W.

Vous pourrez profiter du smartphone Redmi Note 9 Pro 128 Go à 199,99 € au lieu de 299,90 € grâce au code MEVXQPYL18 chez GShopper avec une livraison gratuite depuis la France.



Enfin, la Xiaomi Mi TV Box S 4K exploite un SoC quadcore (Cortex-A53) avec le processeur graphique Mali-450 qui propose 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. Pour la connectique, on retrouve un port HDMI 2.0a et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. Cette Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

Cette box multimédia possède toutes les caractéristiques d'une Android TV et de ses applications qui vont avec, mais aussi l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec la télécommande Bluetooth incluse. En effet, vous aurez accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix. Enfin, le boîtier a pour dimensions 95,25 x 95.25 x 16,7 mm

En ce moment, GShopper propose la Xiaomi Mi Tv Box S 4K à 48,99€ au lieu de 69,99 € avec le coupon KR8L6KE843 et une livraison gratuite depuis la France.





