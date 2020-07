Quelle box Wi-Fi 6 choisir en France entre la SFR Box 8 et la Bouygues BBox Ultym ?

Aujourd'hui, nous avons décidé de comparer deux offres internet qui proposent une box Wi-Fi 6, c'est-à-dire la SFR Box 8 et la Bouygues BBox Ultym. Nous allons les comparer sur plusieurs critères pour déterminer quelle box choisir en France pour bénéficier de la meilleure expérience possible avec le Wi-Fi 6.





Les box en elles-mêmes

Ces deux box bénéficient donc du WI-Fi 6, un avantage concurrentiel très important par rapport aux autres opérateurs qui tardent à le proposer. Grâce à ce nouveau Wi-Fi, vous pourrez profiter d'une connexion stable et rapide sur l'ensemble de vos appareils.

La BBox Ultym est équipée de 4 ports Ethernet, dont 1 port à 10 Gb/s, 2 ports USB 3.0. SFR ne propose que 2 ports Ethernet et 1 port USB-C. C'est donc Bouygues qui l'emporte au niveau de la connectique.





Qu'en est-il du téléphone ?

Malgré une utilisation des téléphones fixes qui diminuent à cause des forfaits mobiles avec appels illimités, il est à savoir que Bouygues et SFR proposent tous les deux les appels illimités vers les fixes. En revanche, Bouygues prend l'avantage en proposant plus de 110 destinations gratuites pour appeler les fixes quand SFR n'en propose que 100.





Et au niveau de la télévision ?

Pour l'offre télévisuelle, Bouygues propose 180 chaînes TV, tandis que SFR n'en propose que 160, ce qui n'est pas une grande différence.

Par contre, SFR propose du Dolby Vision et Atmos dans son décodeur TV alors que Bouygues se contente du 4K HDR.

Enfin, les interfaces sont ici différentes avec une interface Android TV pour Bouygues qui bénéficie donc de Google et de ses avantages et SFR propose une interface de la marque avec Alexa. Ici, c'est donc une question de goût.





Parlons débit

En ce qui concerne le débit proposé par les deux offres, nous pouvons retrouver le même débit descendant qui est de 2 Gb/s chez les deux opérateurs. En revanche, Bouygues propose un meilleur débit montant avec 600 Mb/s contre 500 Mb/s pour SFR.





Les bonus

Les opérateurs mobiles ont tendance a offrir à leurs abonnées des avantages à côtés, histoire de dépasser la concurrence.

Pour ces offres, on retrouve des avantages de taille avec Bouygues qui propose un bonus à choisir parmi une large sélection dont une clé 4G ou Canal+ Séries. Vous pourrez également obtenir gratuitement sur demande un répéteur Wi-Fi 6 pour couvrir l'ensemble de votre maison. Enfin, vous aurez accès à une application presse intitulée Cafeyn.

C'est là où se situe le plus gros avantage concurrentiel de Bouygues, car SFR n'offre aucun bonus dans son offre SFR Fibre.





Enfin, le prix

Les prix sont sensiblement les mêmes, car dans notre comparaison nous avons choisi l'offre SFR Fibre avec l'option Box 8 intégrés ce qui revient à 22 € par mois pendant un 12 mois, puis à 45 € par mois. Bouygues propose de son côté l'offre BBox Ultym à 27,99 € par mois pendant 12 mois, puis à 45,99 € par mois.

SFR propose donc une offre légèrement moins chère que Bouygues, mais étant donné que la Box 8 est en option, vous pourrez vous en séparer si vous n'en ressentiez pas l'utilité, la box sera donc moins cher.