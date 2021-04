Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, le casque Sony WH-1000XM4 et le smartphone Vivo X51 5G en promo

Le bon plan du jour concerne le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui est équipé d'un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il propose un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),..

Le Mi Band 5 est également compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne

Vous trouverez le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à 29 € au lieu de 49 € sur le site de la Fnac !



Vous trouverez également le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Rakute propose en ce moment le casque audio Bluetooth Sony WH-1000XM4 à 245 € seulement au lieu de 399 € !



Enfin, le smartphone Vivo X51 5G qui propose un grand affichage 6,56 pouces FHD+ avec dalle AMOLED et écran incurvé sur les tranches qui profite d'un rafraîchissement de 90 Hz. Il est poinçonné pour intégrer un capteur photo avant de 32 mégapixels. l intègre un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G intégré, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (sans port pour carte mémoire). La batterie est de 4315 mAh et profite d'une charge rapide 33W FlashCharge.

Au niveau photographie, on trouve à l'arrière le capteur principal monté sur gimbal qui est de 48 mégapixels avec ouverture f/1,6, accompagné d'un ultra grand angle 8 mégapixels, d'un capteur pour le zoom 8 mégapixels (zoom jusqu'à x60) et d'un module 13 mégapixels pour les portraits. Le capteur principal promet une stabilisation plus efficace que les systèmes OIS traditionnels et facilitera les clichés avec mouvements rapides (photos sportives, par exemple) ou bien en basse luminosité pour éviter les effets de flou et embellir les clichés nocturnes.

Vous pourrez profiter du smartphone Vivo X51 5G à 599 € seulement au lieu de 699 € chez Boulanger !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant de fortes promotions sur les smartphones, PC portables.. avec de nombreux cadeaux chez Huawei, mais aussi Cdiscount qui fête les 7 jours du reconditionné (smartphones, PC, tablettes...) !