Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, le Huawei P40 Pro et la trottinette Go Ride 80Pro en promotion

Retrouvez notre récapitulatif des trois meilleures promotions de la journée avec un bracelet connecté Xiaomi, un smartphone Huawei et une trottinette électrique Go Ride !

Le bon plan du jour concerne le bracelet connecté de la marque Xiaomi, le Mi Band 5 qui dispose d'un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Vous pourrez également profiter d'un module NFC pour vos paiements sans contact, le suivi des règles menstruelles, mais aussi pour la gestion de plusieurs modes sportifs, le bracelet possède par ailleurs 11 modes sportifs.

Le Mi Band 5 possède, comme sa version antérieure, un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier, qui sera accompagné d'une capacité d'oxymétrie de pouls SpO2. Enfin, le bracelet Mi Band 5 est compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon. La mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne est également intégrée au bracelet de chez Xiaomi.

Vous pourrez retrouver le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à 33 € au lieu de 50 € chez Amazon !



Mais aussi le Huawei P40 Pro 5G qui profite d’un écran OLED de 6,58 pouces qui permet une définition de 2640 pixels x 1200 pixels et une résolution d’écran de 441 ppi. Il exploite un SoC Kirin 990 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage interne. Le GPU est une ARM Mali G76.

Au niveau de la photographie, ce photophone propose à l’arrière un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels, un téléobjectif x5 de 12 Mégapixels, mais aussi un capteur TOF. À l’avant, vous pourrez profiter d’un capteur frontal de 32 mégapixels. Pour l’alimentation, le P40 Pro dispose d’une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Le smartphone Huawei P40 Pro 5G est actuellement affiché à 636 € au lieu de 1399 € chez Rakuten !



Enfin la trottinette électrique Go Ride 80Pro qui a un poids d'environ 11,5 kg, pratique pour les déplacements urbains. Cette trottinette électrique est équipée d'un moteur de 350 W. La Go Ride est alimentée par une batterie Lithium de 6,6 Ah ce qui permet une autonomie de 25 km, avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Cette trottinette électrique 80Pro possède des pneus de 8 pouces qui permettent une très bonne adhérence au sol. Elle respecte la réglementation avec des feux arrières et avants, mais aussi votre sécurité avec un double système de freinage. Enfin, cette trottinette est équipée d’un écran LCD sur le guidon qui va vous permettre de connaître votre vitesse, le niveau de la batterie, etc.

La trottinette électrique Go Ride 80Pro est disponible à 210 € au lieu de 349 € chez Cdiscount !



