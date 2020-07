Le bracelet Realme Band disponible en France

La marque Realme commence à s'imposer de plus en plus en France, notamment au niveau des smartphones, mais cette semaine c'est pour son nouveau bracelet connecté qu'elle refait parler d'elle.

Le nouveau bracelet connecté Realme Band propose un écran de 0,96 pouce avec un bouton tactile qui permet à l'affichage d'être intuitif et simple à utiliser. Le bracelet connecté Realme Band intègre 9 modes sportifs, dont la marche, la course, le yoga, etc. Ce bracelet est protégé contre la saleté, la poussière, le sable, et même contre quelques gouttes d'eau grâce son indice de protection IP68.

De plus, il est équipé d'un capteur de fréquence cardiaque optique PPG de haute précision qui mesure votre fréquence cardiaque toutes les 5 minutes. Vous pourrez également analyser intelligemment la qualité du sommeil pour en savoir plus sur votre rythme de sommeil. Enfin, le Realme band propose une batterie de 90 mAh permettant environ 10 jours d'autonomie, suite à cela, vous pourrez le charger en le branchant directement dans un port USB, sans avoir besoin de câble supplémentaire.

Vous pourrez retrouver le bracelet connecté Realme Band à 24,99 € sur le site officiel de Realme.