Breath of the Wild 2 se dévoile à travers plusieurs brevets

Zelda Breath of The Wild 2 est particulièrement attendu par les fans et Nintendo n'a pas vraiment communiqué sur le titre depuis le lancement de sa bande-annonce à l'E3.

Si Nintendo ne communique plus vraiment sur Breath of the Wild 2, on en apprend davantage sur le titre à travers différents brevets enregistrés par la marque auprès de l'OMPI (Office mondial de dépôts de brevets).

Plusieurs brevets concernant le jeu ont ainsi été déposés et donnent des précisions sur certaines mécaniques du titre.

Le premier concerne la capacité qu'au Link de traverser le sol afin de se retrouver de l'autre côté. Il s'agirait d'une mécanique de déplacements rapides qui viserait à corriger des bugs et à repositionner le joueur en place après un glitch ou à lui permettre de se téléporter.

Les précisions apportées sur les conditions permettant de passer à travers le sol laissent ainsi entendre que la mécanique sera bien plus souvent utilisée que dans le premier épisode. Il faudra donc s'attendre à de nouvelles options de déplacement au coeur du titre.

Dans un autre brevet, il serait question d'une capacité en lien avec la tablette Sheikah qui permettrait de revenir dans le temps en créant un lien avec un objet. On pourrait ainsi cibler un objet pour lui faire remonter le temps avec une jauge qui limitera tout cela.

Enfin, un autre brevet concerne la chute libre, il évoque les différentes postures que pourra adopter Link lors de la chute. Il sera possible de se retourner, de viser à l'arc, d'effectuer un piqué pour accélérer... Cela laisse présager une meilleure exploitation de la verticalité et des cieux, avec notamment des phases de combat particulièrement intéressantes.