La nouvelle brosse à dents connectée Oclean X Pro Elite en forte promotion sur le site officiel

Oclean a présenté cette semaine son nouveau modèle en sortie mondiale, la Oclean X Pro Elite, disponible pour son lancement sur son site officiel au prix réduit de 52 € au lieu de 86 € avec deux cadeaux offerts, et ce jusqu'au 5 avril.

La Oclean X Pro Elite est une brosse à dents sonique avec une tête ovale. Un support rond magnétique blanc avec adhésif 3M au dos, est fourni permettant de le coller n'importe où pour ranger facilement sa brosse à dents. Oclean fournit également une base de recharge indépendante à brancher en USB.

Brosse à dents connectée oblige, vous pourrez la connecter en Bluetooth à votre smartphone et utiliser l’application Oclean (en français). Mais vous pourrez également l’utiliser en mode manuel à travers l'écran tactile intégré et son bouton d’action. Vous aurez accès à 4 modes de fonctionnement :

Nettoyer

Sensible

Massage des gencives

Blanc pour une utilisation avec un produit ou un dentifrice de blanchiment des dents

La force du brossage est réglable jusqu'à 32 niveaux de puissance, mais vous pourrez également régler le temps de brossage de 2 à 3 minutes..

L'Oclean X Pro Elite possède donc un écran couleur permettant de visualiser les informations techniques de votre produit (en français) et de choisir vos modes. Mais nous vous conseillons d'utiliser l’application Oclean depuis votre smartphone, extrêmement complète.

À la fin de votre brossage de dents, l’écran affichera l’efficacité de votre lavage en pourcentage, plus ce dernier est élevé, meilleur aura été votre brossage. Idéal pour optimiser son brossage de dents et encore plus pour les enfants. Vous pourrez ainsi visualiser les zones non brossées ou pas assez, ce qui vous permettra de vous améliorer la fois suivante.

Au niveau technique, le moteur sans balais intégré est à lévitation magnétique et présente une force de brossage maximale de 220 gf.cm et une vitesse maximale de 42,000 rpm.

Le système de nettoyage a été considérablement amélioré par rapport aux précédents modèles, l'orientation de la tête de la brosse a été élargie et les poils en diamant DuPont sont utilisés pour maximiser leur densité, avec gratte-langue à l’arrière de la brosse à dents. Tout en protégeant l’émail des gencives, elle permet de nettoyer entre les dents et apporter une expérience de nettoyage plus approfondie.

L'autonomie entre deux recharges est d'environ 35 jours, recharge qui ne durera que 3,5 heures avec l'utilisation de la charge sans fil.

La toute nouvelle brosse à dents Oclean X Pro Elite est donc disponible en précommande sur le site officiel au prix de 52 € au lieu de 86 € et ce jusqu'au 5 avril. Pendant la période de prévente, du 29 mars au 5 avril, pour toute commande effectuée, vous aurez gratuitement deux têtes de brosse à dents de remplacement ainsi qu'un sac de voyage. Et pour toute commande dépassant les 99$, vous obtiendrez en plus deux têtes de brosse à dents, pour plus de 199$ un stérilisateur S1 Oclean et pour toute commande dépassant les 200$ une brosse à dents Oclean Z1 !

Rappelons qu'il s'agit ici du site officiel d'Oclean, avec un produit original, garanti 2 ans (remplacement de votre modèle en cas de panne), avec la livraison gratuite et une livraison en 8 à 15 jours.