Les brosses à dents électriques en promotion dont la Braun Oral-B Pro 2 à moins de 35 €

La brosse à dents électrique permet un nettoyage intense ce qui permet des dents en meilleure santé, mais aussi des gencives plus saines.

Le bon plan du jour concerne la brosse à dents Braun Oral-B Pro 2 qui pèse seulement 54 g et qui possède une autonomie allant jusqu'à 2 semaines. Il est à noter qu'une recharge complète peut être longue et durée plusieurs heures, il faudra donc bien penser à mettre la brosse à dents à charger juste après son utilisation après les 14 jours passés.

La brosse à dents Braun Oral-B Pro 2 propose deux modes de brossages, un conçu pour la propreté de vos dents avec un nettoyage intense et en profondeur, et un autre conçu pour les soins des gencives. La marque Braun est la marque de brosse à dents la plus utilisée par les dentistes. Enfin, pour un lavage des dents optimal, elle est équipée d'un minuteur de 2 minutes, temps idéal de lavage.

La brosse à dents Braun Oral-B Pro 2 est actuellement proposée à 34 € au lieu de 59 € chez Amazon.



Vous pourrez également retrouver davantage de promotions sur les brosses à dents chez Amazon et Gearbest :

Oclean Z1 Code promo: vente flash Quantité: 200

Sur Gearbest, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande, si elle est disponible.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Acer qui fête Halloween avec jusqu'à 200€ de remise sur une sélection de produits ! (PC portable, écran gamer, ..), mais aussi un vélo d'exercice intérieur Reebok en promotion pour faire son sport à la maison !