Bugs : Le déploiement d'Oxygen OS 12 (Android 12) sur les OnePlus 9 et 9 Pro mis en pause

Pas la peine d'espérer voir OxygenOS 12 s'inviter sur votre OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro dans les jours qui viennent : le déploiement entamé récemment vient d'être interrompu après la découverte d'un nombre significatif de bugs.

L'OS basé sur Android 12 devait apporter son lot de nouveautés et une nouvelle interface très attendue, finalement il faudra montrer un peu plus de patience. Un bien pour un mal puisque cet arrêt est motivé par la découverte de nombreux problèmes au sein d'OxygenOS 12.

Les bugs se présentent sous la forme de problèmes d'animations, de glitchs, affichage décalé ou incorrect, reconnaissance faciale non fonctionnelle... OnePlus s'excuse pour la gêne et promet travailler à résoudre l'ensemble des problèmes pointés du doigt aussi rapidement que possible afin de reprendre le déploiement d'OxygenOS 12 au plus vite.