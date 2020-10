Bugs des RTX 3080 : Gigabyte monte au créneau

Les premiers acheteurs des cartes RTX séries 30 pensaient avoir de la chance en réussissant à mettre la main sur un exemplaire... Pourtant ils essuient actuellement les plâtres de cartes qui semblent présenter quelques défauts de conception.

A la clé : des plantages réguliers et aléatoires et une gronde qui monte chez les joueurs qui ont parfois payé le prix fort pour acquérir la carte graphique de leurs rêves.

Gigabyte communique ainsi de son côté pour expliquer la raison de ces problèmes. La marque répond en réalité surtout à la rumeur lancée sur la toile qui voudrait que l'utilisation de condensateurs POSCAP sur les RTX 3080 soit à l'origine des problèmes de stabilité et de crashs.

La marque assure qu'il est totalement faux de penser que ces condensateurs puissent être à l'origine des problèmes. Gigabyte, pointé du doigt pour le recours aux condensateurs POSCAP plutôt qu'aux types MLCC assure que ses cartes sont conçues conformément aux spécifications de Nvidia et qu'elles ont passé avec succès tous les tests requis avant production. La marque rappelle qu'elle utilise des condensateurs SP-CAP et Low-ESR 470µF SP-CAP sur ses cartes qui fournissent une capacité totale de 2820u en puissance de base GPU ce qui est supérieur à la moyenne proposée sur le marché actuellement. Par ailleurs le cout des condensateurs SP-CAP n'est pas plus abordable que celui des MLCC.

Récemment, Nvidia a publié une mise à jour de ses pilotes qui permet de réduire les instabilités avec un certain succès. Reste à voir si tout peut ainsi être corrigé au niveau logiciel.