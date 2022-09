BuhoCleaner est un logiciel conçu par l’entreprise Dr.Buho avec comme objectif d'améliorer l'efficacité des applications Mac. La société est composée d’une équipe jeune, ambitieuse et passionnée. Pour information, ce nom vient du mot espagnol "buho" qui veut dire "chouette". L’animal inspire toujours l’intelligence et ses grands yeux observateurs semblent tout percevoir.

Dr.Buho propose donc le logiciel BuhoCleaner, un nettoyeur de Mac optimisé pour macOS Monterey / Ventura et les Macs M1/M2. Ce dernier propose de nombreux outils dédiés permettant par exemple de nettoyer le cache en un clic, de désinstaller les applications inutiles, d'accélérer et d'optimiser les performances du Mac, de rechercher et de supprimer les fichiers volumineux, d'effectuer la suppression des fichiers en double ou encore de réaliser un nettoyage personnalisé du cache de Xcode et Plus. Vous trouverez d'ailleurs sur leur site un tuto concernant les 10 façons de nettoyer et d'optimiser votre Mac.

Nettoyer le cache en un clic

Si votre Mac est plus lent que d’habitude, il suffit de lancer BuhoCleaner qui permettra donc en un clic de supprimer les fichiers temporaires, les restes d’applications et le cache du système afin de booster vos performances.



Désinstaller les applications inutiles

Mettre une application directement à la poubelle n’est pas la meilleure solution, il reste en effet toujours des traces sur le Mac et avec le temps cela ne s'arrange pas. BuhoCleaner permet de supprimer les applications d'une façon optimisée.



Accélérer et optimiser les performances du Mac

Malgré un nettoyage, votre Mac semble toujours lent ? Ce logiciel peut alors l’optimiser en fermant les fenêtres qui ne répondent pas, mais aussi réduire le temps de chargement. BuhoCleaner est en effet doté de la technologie multicouche d’accélération Mac, vous pouvez ainsi recharger les tâches gourmandes en mémoire plus rapidement.



Rechercher et supprimer les fichiers volumineux

Votre disque dur est plein ? BuhoCleaner va chercher les fichiers les plus volumineux et vous pourrez les supprimer en un clic afin de libérer de la place sur votre Mac.

Suppression des fichiers en double

Il peut arriver de posséder de nombreux exemplaires d'un même fichier, ce qui occupe de la place inutilement sur le disque dur. Avec la fonction Duplicate File Remover, le logiciel va analyser les fichiers identiques et vous proposer de supprimer les doublons.



Nettoyage du cache de Xcode et Plus

Si vous utilisez votre Mac régulièrement, vous avez sans doute remarqué que Xcode prend de plus en plus de place. BuhoCleaner apporte une solution pour supprimer le cache de Xcode et améliorer les performances.

Ce que l’on retient du logiciel BuhoCleaner est sa simplicité d’utilisation permettant de réaliser un nettoyage quotidien de son mac pour des performances toujours au top !

Le logiciel BuhoCleaner est disponible avec des licences à vie dans différentes offres payantes : forfait individuel (1 Mac), famille (3 Mac) ou entreprise (10 Mac). A noter que le code GN20FR2209 apportera 20% de réduction aux 50 premiers utilisateurs.