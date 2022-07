Bungie fait désormais officiellement partie des studios PlayStation

Sony annonçait en tout début d'année le rachat du studio Bungie, à l'origine de la création de la saga Halo et Destiny. Le rachat à hauteur de 3 milliards de dollars envoyait un signal clair au marché de la part de Sony et surtout à Microsoft, partenaire privilégié de Bungie pendant plusieurs années.

L'accord pour l'acquisition de Bungie a été conclu. Nous pouvons donc maintenant le dire officiellement : bienvenue dans la famille PlayStation, @Bungie ! https://t.co/yhb7qJ5Men — PlayStation France (@PlayStationFR) July 15, 2022

L'acquisition restait malgré tout à finaliser, et surtout à obtenir l'aval de différents régulateurs devant se prononcer sur la validité ou non de l'opération, notamment en termes d'accords et de concurrence.

C'est désormais chose faite et Bungie appartient désormais officiellement à Sony. Le studio rejoint ainsi, comme l'indique le compte officiel PlayStation sur Twitter, la liste des autres studios PlayStation.

Bungie de son côté devrait continuer à "publier de manière indépendante" au sein de Sony. Une bonne nouvelle donc puisque le studio ne se contentera pas d'exclusivités PS5 mais continuera de proposer des jeux sur diverses plateformes.