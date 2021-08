Power BI : bien plus qu'un outil de dataviz

La Business Intelligence fait partie des métiers d’accompagnement des prises de décision à de multiples niveaux dans l’entreprise en récupérant les grands volumes de données brutes issues des différentes activités et en les organisant pour en tirer du sens et les présenter sous forme de tableaux.

L'avènement du cloud computing permet de générer de grandes quantités de données qui peuvent toutefois demander à être réorganisées et hiérarchisées avant de pouvoir en tirer du sens et fournir des indications sur les résultats des processus décisionnels des entreprises.

Cet aspect de l’informatique décisionnelle fait partie du métier de Data Analyst et permet généralement d’étudier les conséquences et résultats d’une stratégie mise en place, mais cela demande encore de disposer des bons outils pour extraire les informations et les synthétiser.

Parmi les différents logiciels du marché, l’une des solutions les plus performantes et les plus utilisées reste Power Bi, la solution développée par Microsoft. Bien placée dans le Magic Quadrant, où Microsoft se trouve dans le haut du classement et creuse l’écart au fil des années, la plate-forme a l’avantage d’être complète en assurant aussi bien l’extraction des données et leur adaptation que leur présentation en data visualization.

L’un des atouts de Power BI porte sur sa simplicité d’utilisation et sa richesse de fonctions, notamment en permettant une intégration facilitée avec les autres logiciels de Microsoft, mais cette solution demande généralement une formation pour en exploiter pleinement le potentiel au regard de la richesse de ses modules (power query, power BI Desktop, Power BI Service...) et des objectifs attendus, sans compter un rythme d'évolution rapide nécessitant une remise à niveau régulière.

Trouver la bonne formation

Différentes entreprises peuvent dispenser une formation Power BI avec des spécialisations possibles en fonction des attentes. Parmi ces acteurs, on peut citer par exemple la société MYPE, spécialisée dans le consulting et les services informatiques, et dont les collaborateurs établissent régulièrement des reportings via cet outil et le connaissent donc bien.

Détentrice de plusieurs certifications Microsoft, mais aussi gouvernementales (Pôle Emploi, Compte personnel de formation CPF, certification Qualiopi…), Mype propose plusieurs formations, de la première approche à l’exploitation de modules spécifiques, avec des cours en présentiel et en groupes restreints et un apprentissage via des études de cas pratiques.

MYPE peut aussi aider à la préparation de l’obtention du certificat DA 100 de Microsoft permettant de devenir Microsoft Certified Data Analyst Associate grâce à un training combinant plate-forme d’apprentissage et exercices couvrant tous les aspects requis par la certification. L'entreprise revendique ainsi plus de 90% de réussite dès le premier passage.