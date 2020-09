L'endurant smartphone Blackview BV9900E (quadruple APN, fréquence cardiaque...) à prix fortement réduit

Avec le BV9900E, la marque Blackview propose un smartphone similaire au BV9900 Pro, si ce n'est qu'il fait l'impasse sur la caméra thermique FLIR intégrée et dispose de moins de mémoire vive.

Avec notamment des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G, il demeure un smartphone renforcé qui veut concurrencer les appareils dans le milieu de gamme et qui profite d'un prix réduit intéressant.

Le BV9900E affiche sur un écran FHD+ de 5,84 pouces avec protection par verre Corning Gorilla Glass 5. Il est équipé d'un SoC Helio P90 de MediaTek avec traitement IA, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (UFS 2.1).

Avec capteur photo de 16 mégapixels à l'avant, le BV9900E est équipé à l'arrière d'un quadruple capteur photo. C'est un capteur principal de 48 mégapixels (Sony IMX585), ultra grand angle à 120° de 16 mégapixels, macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur.

Le BV9900E profite de fonctionnalités comme un mode nuit, HDR, l'enregistrement vidéo 4K. Il embarque une batterie de 4380 mAh avec support de la charge sans fil 10 watts. Avec module NFC, ainsi que GPS et Galileo parmi d'autres pour la localisation, l'appareil 4G qui fonctionne avec Android 10 dispose aussi d'un moniteur de fréquence cardiaque et d'un baromètre.

Le BV9900E de Blackview est en vente à prix réduit de 229 € jusqu'au 5 octobre, alors que son prix normal est de 352 €.

À noter que Blackview introduit par ailleurs une version allégée du BV6300 Pro, à savoir le… BV6300. Blackview souligne que ce modèle profite de la fonctionnalité de portrait en couleur par IA qui détecte les sujets et gris en arrière-plan pour ajouter une touche artistique.