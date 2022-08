C Seed N1 : un téléviseur dépliant gigantesque et (vraiment) hors de prix

La marque C Seed ne vous parle peut-être pas, pourtant elle se spécialise dans la fabrication d'écrans de luxe.

La marque C Seed vient de présenter sa toute nouvelle création située entre l'oeuvre d'art et le bijou technologique : La C Seed N1.

Il s'agit d'un téléviseur, mais pas de n'importe quel téléviseur... Le C Seed N1 offre la particularité de pouvoir se plier et se replier automatiquement.

Et cette capacité à se déplier est plutôt intéressante quand on sait que l'écran mesure pas moins de 4,19 mètres de diagonale... À défaut d'un écran souple, il s'agit d'un assemblage de 6 panneaux verticaux qui se plient en accordéon sur une structure motorisée elle-même logée dans un boitier aux formes géométriques assez réussi.

Le système profite de la technologie Adaptive Gap Calibration pour proposer des jointures parfaites, et l'écran une fois déplié est motorisé pour permettre de tourner à 180 degrés.

La base se lève ainsi pour se redresser à 90° avant que les panneaux ne se déploient pour former l'écran. Plusieurs versions sont proposées avec des dalles allant de 2,62 m de diagonale à 4,19 m. Les dalles proposent la technologie Micro-LED 4K et gèrent le HDR ou HDR10+ selon la version. Le tout est accompagné d'un système d'enceintes dédié d'une puissance de 100 watts.

Pour le prix, il va falloir s'accrocher : 180 0000 euros la version 103 pouces (2,62 m) et bien plus pour les versions 137 et 165 pouces (les prix n'ont pas été communiqués).