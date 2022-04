Câble USB Apple à 150 euros : pourquoi est-il si cher ?

Avec le lancement du Mac Studio critiqué pour l'impossibilité de remplacer ou étendre la capacité du SSD, Apple lançait également un nouveau câble Thunderbolt 4 Pro facturé 149€ pour 1m80.

Une somme astronomique quand on peut trouver des câbles identiques aux alentours des 25€ sur le marché, mais qui s'expliquerait selon Apple par la technologie déployée et les matières utilisées...

Le câble revendique une vitesse de transfert jusqu'à 40 Gb/s et la prise en charge d'alimentation jusqu'à 100W.

ChargerLAB a décidé de découvrir pourquoi le câble est si cher, et a donc taillé dans ce dernier pour accéder à ses entrailles.

Résultat : le câble proposé s'avère plutôt complexe et bien plus travaillé qu'un simple câble USB. Le câblage en lui-même revêt une tresse de protection lui permettant de ne pas s'emmêler, une couche plastique pour protéger des infiltrations d'eau et de poussière, et d'une couche de métal pour le blindage radio. On compte 19 fils, dont 5 fils de cuivre étamés pour l'alimentation, deux fils pour l'USB 2.0 classique, et la majorité des câbles est plaqué en argent et cuivre.

Les connecteurs abritent également de l'électronique, notamment une puce Intel dédiée à la connexion Thunderbolt. Enfin les connecteurs sont plaqués or, ce qui explique en partie la note assez salée du câble. De là à savoir si les 149€ sont bel et bien justifiés, à chacun de se faire son idée.