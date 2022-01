Call of Duty 2022 : des nouveautés et un monde ouvert

Le nouveau Call of Duty millésime 2022 pourrait proposer une configuration inédite pour la saga : un monde ouvert.

Les rumeurs s'enchainent du côté du Call of Duty de 2022 et plusieurs insiders évoquent désormais l'orientation du titre vers un monde ouvert, une première pour la saga qui passionne autant qu'elle inquiète.

Baptisé Modern Warfare II, le titre ferait suite directe au reboot de 2019 et serait officialisé par Activision dans le courant de l'été, avec une sortie programmée en octobre.

Il semblerait que la présentation du titre a pris du retard notamment du fait des mauvaises ventes de Vanguard. Activision aurait ainsi révisé sa stratégie et quelque peu modifié le titre pour correspondre aux attentes des joueurs.

Le titre devrait signer le retour de quelques figures emblématiques du jeu, notamment Cpt Price, Soap Mactavish, Ghost ou encore Kate Laswell. Il sera question de se lancer dans une guerre contre les cartels de la drogue avec quelques nouveautés côté gameplay comme une jauge de moralité qui aurait une influence sur l'orientation du scénario. Le joueur aurait ainsi plus de liberté avec un titre moins scripté. Mieux encore, il serait question de monde ouvert.

On évoque ainsi un mode de jeu baptisé DMZ qui se présenterait comme un monde ouvert. Ce DMZ aurait initialement été prévu pour Modern Warfare en 2019 mais repoussé et intégré à Modern Warfare II, il serait en développement depuis 4 ans maintenant. Il s'agirait d'un monde ouvert dynamique généré procéduralement avec des missions à accomplir, chaque session de jeu sera donc totalement différente et unique.

Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec précaution en attendant une confirmation de la part d'Activision.