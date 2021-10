Call of Duty : Activision mise sur RICOCHET, son nouveau système anti triche

Activision prend la question de la triche à coeur avec son prochain Call of Duty et prévient les joueurs : un nouvel outil sera déployé prochainement.

Activision tient ses engagements dans la lutte contre la triche et présente son nouvel outil baptisé RICOCHET.

L'éditeur présente l'outil comme l'un des plus perfectionnés du moment, il analyse les données pour repérer de lui-même les comportements frauduleux et met en place un système d'enquête et de surveillance sur les profils dénoncés par les joueurs afin de bannir les tricheurs.

Le module s'accompagnera d'un nouveau pilote pour PC qui permettra de surveiller l'ensemble des processus, logiciels et applications qui interagissent avec Warzone et Vanguard afin de repérer les interférences et les outils qui pourraient injecter du code pour faciliter la triche. Activision garantit que ce pilote n'aura aucun effet sur les performances système et qu'aucune donnée personnelle ne sera collectée.

RICOCHET devrait être lancé avec Call of Duty Vanguard dans un premier temps, avant de s'installer également sur Warzone. Le pilote spécifique à la version PC quant à lui interviendra plus tard dans l'année. Rappelons que Vanguard est prévu sur PC et consoles le 5 novembre prochain.