Call of Duty Black Ops Cold War : ça crash sur Xbox Series X

La Xbox Series X n'est pas vraiment fan de Call of Duty Black Ops Cold War : le nouveau titre d'Activision a ainsi une fâcheuse tendance à faire planter la console de Microsoft.

Pour certains utilisateurs, le jeu se bloque complètement, obligeant à redémarrer la machine, tandis que pour d'autres, c'est la console qui redémarre subitement en plein jeu... Selon les premières analyses des joueurs, c'est la version Xbox One du titre lancé sur Xbox Series X qui est concerné.

Activision est ainsi pointé du doit pour ne pas avoir saisi l'occasion du Smart Delivery qui permet au titre acheté de se rendre disponible dans les versions propres à chaque console. La version Xbox One de CoD Black Ops Wold War n'est donc pas optimisée pour la Xbox Series X et cela entraine les problèmes évoqués plus haut. Le problème, c'est que le titre ne peut être mis à jour vers la version Xbox Series X que depuis la version dématérialisée...

L'éditeur n'a pas officiellement communiqué à ce sujet, mais il semble que les joueurs ayant payé un supplément de 5€ sur le Microsoft Store pour accéder à la version cross gen permet de résoudre le problème. Comme d'habitude, les premiers utilisateurs essuient les plâtres... En espérant qu'Activision prépare un correctif malgré tout.