Call of Duty Black Ops : un reboot repéré

Selon plusieurs sources, Treyarch travaillerait actuellement sur le rebook de la licence Call of Duty Black Ops.

C'est TheGamingRevolution qui indique avoir récupéré des informations sur le sujet, déjà écoqué par le youtubeur LongSensation. On sait qu'Activision prépare un Call of Duty pour cette année, mais pas encore quel fork sera concerné.

Le prochain COD pourrait donc revenir aux bases de Black Ops avec une histoire se déroulant pendant la guerre froide avec des événements couvrant les guerres du Vietnam et de Corée. Le titre pourrait profiter du tout dernier moteur graphique et physique d'Infinity Ward exploité pour Modern Warfare.

Le mode multijoueur du titre pourrait proposer des affrontements de 64 joueurs (32vs32) mais aussi des cartes en 6v6. On retrouvera les spécialités des opérateurs, les DLC pourraient être gratuits.

Le jeu pourrait également proposer un mode Zombies qui diffère des précédents volets. Enfin le mode campagne mettra en scène Alex Mason et Frank Woods et s'inspirera d'éléments réels de la guerre froide pour une ambiance assez sombre. On évoque des séances d'interrogatoires sanglants et musclés et l'on devrait jouer plusieurs factions au cours des différentes missions.