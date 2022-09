Call of Duty Warzone débarque sur smartphone

Call of Duty est sans doute l'une des franchises les plus populaires à travers le monde, aussi quand la saga s'est déclinée dans un jeu de type Battle Royale proposé gratuitement sur PC et consoles, le succès a automatiquement été au rendez-vous.

CoD Warzone s'impose ainsi comme l'un des titres les plus joués du moment en regroupant des millions de joueurs et hardcore gamers chaque mois.

Le mobile, nouvel eldorado pour la saga Call of Duty ?

Activision souhaite aller plus loin, et fort du succès de Call of Duty : Mobile, le studio va décliner son Battle Royale sur smartphones Android et iOS avec Call of Duty : Warzone Mobile.

Attention toutefois, Cod Warzone Mobile ne sera pas crossplay avec sa version console et PC, il s'agira d'un épisode à part entière complètement isolé.

Activision indique avoir travaillé pour créer une véritable expérience pensée pour le jeu mobile et les écrans tactiles et ne souhaite ainsi pas apporter un déséquilibre en mélangeant les joueurs mobiles et ceux jouant avec un combo clavier + souris ou manette.

Il y aura bien du crossplay, mais entre les plateformes mobiles : les joueurs de smartphones Android pourront ainsi retrouver les joueurs sur iPhone ou iPad.





Le titre profite du même moteur de jeu unifié de Warzone II et Modern Warfare II, ce qui permettra de proposer des fonctions communes aux trois titres, avec notamment la progression du Battle Pass qui sera commun.

Call of Duty Warzone Mobile proposera des affrontements jusqu'à 120 joueurs toujours en mode Battle Royale (élimination). On retrouvera les opérateurs que l'on connait déjà, un arsenal complet et la carte Verdansk dans son intégralité.

Une date de sortie en 2023

Pour assurer un suivi sans faille du projet, Activision a mis pas moins de 4 studios sur le projet : Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends ainsi que Solid State Studios.

S'il est déjà possible de s'enregistrer sur le Google Play Store, le titre ne prévoit pas de sortir avant 2023 sans précision supplémentaire.