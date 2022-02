Call of Duty : les joueurs deviennent invincibles face aux tricheurs

La triche dans les jeux multijoueurs en ligne est un véritable fléau que les développeurs et éditeurs ont beaucoup de mal à contrer : les outils sont de plus en plus perfectionnés et les modules anti-triche ont souvent un train de retard sur les hackers.

Activision souffre énormément de la triche sur ses titres du fait qu'ils sont très populaires, mais aussi gratuits pour Warzone. L'éditeur avait un temps envisagé d'opérer des bannissements sur l'ensemble de ses franchises et ceux de Blizzard, mais finalement, une autre technique semble porter ses fruits depuis quelques semaines.

L'éditeur évoque ainsi des mesures en "temps réel" : lorsqu'un tricheur est détecté par le module anti triche Ricochet, il active automatiquement un "Damage Shield" qui verrouille les dégâts réalisés par le joueur.

Concrètement, les tricheurs peuvent tirer sur les autres joueurs, mais plus les tuer... C'est un peu comme s'ils se retrouvaient à jouer avec un pistolet à eau.

Activision précise que des mesures de contrôle sont prises pour éviter de pénaliser les joueurs légitimes par erreur. D'autres sanctions en temps réel seraient également appliquées, mais Activision ne souhaite pas toutes les dévoiler.

L'éditeur indique que la mise en application des nouvelles mesures porte déjà ses fruits avec une baisse significative des signalements de triche.