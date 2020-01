Call of Duty Mobile : 180 millions de téléchargements

C'est un carton plein pour Call of Duty sur Mobile : le titre vient de passer le cap des 180 millions de téléchargements.

Call of Duty Mobile a été lancé le 1er octobre dernier et il a visiblement trouvé son public. L'application a ainsi été téléchargée plus de 180 millions de fois selon des données rapportées par Sensor Tower.

L'application qui se présente comme un titre reprenant les modes de jeu à succès de a franchise originale sur console et PC se présente ainsi comme le jeu mobile le plus téléchargée au monde au quatrième trimestre 2019 et le deuxième sur l'année derrière PUBG.

Malgré tout, le titre n'aura pas réussi à faire mieux que Pokémon Go lors du mois succédant son lancement. Reste que le titre a généré plus de 87 millions de dollars en deux mois, une jolie performance.