Call of Duty Mobile : Activision lance un tournoi mondial avec 1 million de dollars à gagner

Activision compte bien tirer le maximum de sa franchise Call of Duty, et cette fois c'est la version mobile du titre qui accueillera un tournoi mondial, avec un cashprize d'un million de dollars.

Activision souhaite porter le jeu sur mobile à la hauteur des plus gros titres d'eSport. Il faut dire que depuis quelques mois, l'éditeur dispose d'un argument de taille avec Call of Duty Mobile.

L'éditeur lance ainsi un premier tournoi mondial sur son titre : dès le 30 avril, les joueurs classés vétérans peuvent tenter de se qualifier pour le championnat.

Le titre mobile regroupe plus de 100 millions de joueurs et profite d'une certaine popularité, y compris auprès des joueurs PC et consoles de la franchise. Le tournoi se déroulera en plusieurs phases qualificatives et éliminatoires et sur quatre week-ends à compter du 30 avril.

Les joueurs seront invités à cumuler des points pour gagner des récompenses en jeu, ainsi qu'une qualification pour les phases de finale. À la clé, plus d'un million de dollars seront distribués entre les différents rangs de gagnants.

Pour que la compétition soit équitable, le titre profitera de quelques mesures de protection pour veiller à respecter quelques règles : les parties devront se jouer exclusivement sur smartphone, sans émulateur ou même de manette. Les règles officielles seront partagées dans la journée.