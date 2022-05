Call of Duty Modern Warfare 2 : la date de sortie annoncée

Après plusieurs mois d'attente, Activision a finalement confirmé la date de sortie de Call of Duty Modern Warfare II.

C'est le 11 février dernier qu'Activision et Infinity Ward confirmaient le développement et la sortie cette année de la suite du reboot de Call of Duty Modern Warfare.

Le premier volet revenait ainsi dans un reboot salué par les joueurs et les critiques en 2019 et sa suite sortira donc le 28 octobre prochain. C'est sur Twitter que le studio a confirmé la date de sortie avec plusieurs visuels reprenant les visages des personnages principaux du volet.

On retrouve ainsi Captain Price, Simon Riley (Ghost), John MacTavish (Soap) et Kyle Garrick (Gaz)... Mais au passage, Infinity Ward annonce qu'un nouvel élément viendra s'ajouter à l'équipe de choc : le colonel Alejandro Vargas issu des forces spéciales mexicaines.

Le titre est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S|X.