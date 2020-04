Call of Duty Modern Warfare 2 : la version remastered se compare à l'originale en vidéo

Activision a lancé la version remasterisée de Call of Duty Modern Warfare 2 cette semaine, et l'heure est désormais au comparatif.

Call of Duty Modern Warfare 2 est disponible depuis quelques jours, et nombreux sont les joueurs à se demander à quel point les graphismes ont pu évoluer entre les deux versions.

Heureusement, ElAnalistaDeBits s'est chargé de nous concocter une petite vidéo qui reprend certaines cinématiques et phases de jeu pour mettre en avant les différences entre les deux versions.

On peut ainsi comparer plus facilement la version originale de 2009 et celle sortie 11 ans après. Le titre profite de textures Ultra HD 4K en HDR malgré tout, toutes les scènes ne profitent pas du même effet "wow" que les autres.

Il faut dire que la version originale n'était pas non plus des plus horribles, même aujourd'hui et les changements peuvent ainsi apparaitre moins impressionnants qu'avec Modern Warfare premier du nom. Reste qu'en prêtant attention aux détails, le remaster profite d'un travail assez conséquent.