Call of duty Modern Warfare : le mode Battle Royale s'affiche dans une vidéo

Il y a quelques semaines, la présence du mode Battle Royale sur Call of Duty Modern Warfare était confirmée par une première fuite. Aujourd'hui c'est une vidéo du mode de jeu qui fait surface.

Call of Duty Modern Warfare se dotera prochainement d'un mode Battle Royale : l'information avait déjà fait l'objet d'une première fuite avec un cliché partagé sur la toile, puis indirectement confirmé par Activision qui annonçait engager des poursuites judiciaires à l'encontre du joueur à l'origine de cette fuite.

Aujourd'hui, c'est une vidéo du mode de jeu qui nous dévoile les premiers éléments du Battle Royale à la sauce COD.

Baptisé Warzone, le mode de jeu proposera aux joueurs de s'affronter en masse sur une énorme carte. Chaque joueur sera parachuté et devra s'équiper sur zone en tentant de survivre jusqu'à la fin de la partie alors même que la zone de jeu se réduira progressivement, contraignant les joueurs à se déplacer et automatiquement, à se rencontrer plus facilement.

Notons que la vidéo en question avait été publiée le 13 février, mais qu'Activision avait ordonné son retrait de YouTube pour violation de droits d'auteurs, une sanction désormais levée par l'éditeur qui pourrait indiquer l'arrivée très prochaine du mode de jeu.