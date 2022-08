Call of Duty : pas de nouvel épisode en 2023 mais du DLC premium

Alors que l'on s'attend à voir arriver Modern Warfare 2 et Warzone 2 cette année, Activision fera l'impasse sur Call of Duty en 2023, du moins concernant un quelconque nouveau volet.

Activision a pris le pli de proposer un nouvel épisode de Call of Duty par an : l'éditeur s'est ainsi tourné vers 3 studios différents pour leur allouer la direction de la franchise qui se décline en spinoff.

Cette année, les joueurs pourront ainsi profiter de Warzone 2 et de Modern Warfare 2. Mais plus question visiblement de précipiter les choses outre mesure... L'échec cuisant de Call of Duty Vanguard a échaudé Activision qui souhaite réviser sa stratégie et créer le manque tout en se laissant le temps de mieux réfléchir à ses projets et à l'évolution du marché.

Ainsi, il ne devait y avoir aucune sortie d'un quelconque volet majeur de Call of Duty en 2023 selon des informations rapportées par Jason Schreier de Bloomberg. C'est d'ailleurs Treyarch qui aurait été en charge du Call of Duty de 2023, sauf que depuis, le studio a été réorienté vers un autre projet free-to-play.

Néanmoins, on voit mal Activision laisser les joueurs et sa franchise sans aucun contenu, il faudra donc s'attendre à voir arriver des DLC et du contenu premium.

On ne sait pas encore quelle forme prendra ce contenu "premium" mais Activision parle du lancement d'une nouvelle ère pour Call of Duty d'ici la fin de l'année...