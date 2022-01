Call of Duty : les trois prochains volets sortiront bien sur PlayStation

Les trois prochains volets de Call of Duty devraient bel et bien sortir sur PlayStation ! L'inquiétude grandissait chez les joueurs suite au rachat d'Activision par Microsoft, qui aurait pu laisser entendre que l'américain transforme automatiquement les licences en exclusivités Xbox.

Il n'en sera rien selon plusieurs sources proches du dossier. En effet, Sony et Activision auraient signé plusieurs contrats visant à sécuriser le portage des trois prochains Call of Duty sur PlayStation avant le rachat de l'éditeur par Microsoft. Sont ainsi concernés Call of Duty 2022 (qui s'annonce comme une suite directe de Modern Warfare et développé par Infinity Ward), Call of Duty 2023 (Treyarch) ainsi que la suite de Warzone proposé en Free-to-play et prévu pour 2023.

Par ailleurs, le discours de Microsoft se veut apaisant : Phil Spencer expliquait récemment ne plus voir Sony et Nintendo comme des concurrents directs. Ce dernier rassurait sur la volonté de collaborer avec ces deux derniers pour faire progresser le jeu vidéo en général. Il précisait ainsi que le rachat ne visait pas à verrouiller les franchises, mais plus à les sécuriser pour garantir leur survie...

On se rappelle qu'un discours identique avait été prononcé au rachat de Bethesda pour assister à un retournement de veste magistral quand Microsoft annonçait que The Elder Scrolls 6 serait finalement une exclu Xbox.