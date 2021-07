Cod Warzone : Activision a banni des dizaines de milliers de comptes de tricheurs

Raven Software et Activision ont annoncé avoir mené une vaste campagne de bannissement sur Call of Duty Warzone la semaine dernière.

Call of Duty Warzone est un jeu free to play qui connait un succès grandissant depuis son lancement en mars 2020. Néanmoins, le titre est régulièrement pointé du doigt pour accueillir des tricheurs qui gâchent l'expérience des autres joueurs.

Récemment, on apprenait la prolifération d'un nouveau aimbot associé à une IA, revendiqué comme indétectable par ses créateurs et compatible sur consoles et PC ainsi que plusieurs jeux dont Warzone.

Finalement, le software n'était pas si indétectable puisque Electronic Arts a confirmé avoir trouvé une parade et les premières sanctions sont tombées.

Cela faisait quelque temps que Raven Software n'avait pas partagé de chiffres concernant les mesures anti triche, et l'occasion était ainsi toute trouvée. En fin de semaine dernière, Raven Software annonçait ainsi avoir opéré plus de 50 000 bans de comptes de pirates au cours de la semaine au fil de deux vagues successives.

Les outils du développeur sont de plus en plus perfectionnés, mais ils entrainent aussi parfois quelques erreurs : certains comptes sont ainsi sanctionnés alors qu'ils n'ont jamais triché. Heureusement, Raven Software étudie au cas par cas pour rétablir les comptes sanctionnés par erreur.