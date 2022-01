Call of Duty Warzone et Vanguard : le lancement de la Saison 2 reporté

Les joueurs de Call of Duty Warzone et Vanguard devront se montrer patients : la saison 2 initialement prévue pour le 2 février aura finalement 2 semaines de retard.

La Saison 1 de Call of Duty Warzone Pacific et Vanguard bat son plein depuis décembre dernier, et il était prévu que la Saison 2 soit lancée le 2 février prochain. Malheureusement, la Saison 1 jouera les prolongations puisque les développeurs ont annoncé devoir reporter le lancement de la prochaine saison.

Finalement, c'est le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin, que la Saison 2 sera lancée sur les deux titres. Les développeurs évoquent la nécessité d'un peu plus de temps pour optimiser les deux titres. Il semblerait que des modifications majeures au niveau du titre soient en cours, afin notamment de permettre des modifications plus rapides par la suite.

Le rééquilibrage des armes et équipement serait devenu une priorité pour les développeurs qui assurent avoir entendu les griefs des joueurs. Récemment, ce sont les tricheurs au sein même du jeu qui expliquaient que Warzone et Vanguard souffraient d'un étonnant problème de gestion des dégâts des armes, un problème justement corrigé par un des outils de triche actuellement disponible sur le marché...