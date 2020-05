Cam4 : une faille de sécurité critique expose 7 pétabytes de données et 11 millions d'utilisateurs

Le site pornographique Cam4 est au coeur d'une vive polémique depuis que les experts en sécurité de Safety Detective ont annoncé avoir découvert une faille de sécurité critique sur la plateforme.

Le site propose aux adultes de converser avec des modèles via une fenêtre de chat et leurs webcams. Il apparait ainsi que la base de données des utilisateurs était accessible sans aucune protection en place. En disposant des adresses nécessaires à y accéder, aucun mot de passe ni même chiffrement n'était en place.

Les utilisateurs qui disposaient des accès à cette base de données pouvaient ainsi librement consulter les noms d'utilisateurs, informations bancaires, adresses eMail, adresses IP... Il était également possible de consulter les profils des utilisateurs et de récupérer des informations sur leurs préférences sexuelles, mais aussi de consulter leurs conversations écrites passées. Au total, 10 milliards d'enregistrements et informations personnelles étaient ainsi stockés sur un serveur de 7 térabytes. Plus de 11 millions d'utilisateurs ont ainsi vu leurs données exposées : 6 millions sont des Américains et 4 millions sont des Français.

Cam4 a réagi en colmatant la faille avant que l'affaire ne soit révélée. Reste que si des pirates ont mis la main sur certaines données, ils pourraient avoir en leur possession divers éléments permettant d'extorquer de l'argent aux victimes.