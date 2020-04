Bon plan : la nouvelle caméra intelligente Xiaomi Mi Smart PTZ Pro à 40 € !

Pour une sécurité optimale, de plus en plus de personnes se tournent vers les caméras de surveillance pour le domicile, et la dernière Mi Smart PTZ Pro de chez Xiaomi devrait vous intéresser !

Le bon plan du jour concerne la caméra intelligente Mi Smart PTZ Pro de Xiaomi qui repère, grâce à une intelligence artificielle, les humains et vous enverra une notification dès qu'un évènement suspect se produit en utilisant sa connexion dual band Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz ou Bluetooth 4.2. Vous pourrez différencier les humains composant votre famille et les amis, qui seront alors ignorés par l'alarme, du reste du monde.

Nouveauté, cette caméra dispose d'un appareil photo 3 Mpx avec une ouverture f/1.4 qui supporte l'enregistrement en basse lumière (vision de nuit) et la capture vidéo en couleurs. L'enregistrement vidéo est possible en 2304 px x 1296 px (1296p) pour une qualité d'image de haut niveau. L'angle de vue est de 110° mais la caméra possède 6 lentilles permettant un champ de vision à 360° de par sa possibilité de rotation. Elle possède également deux micros pour une capture du son optimisée avec une réduction active du bruit permettant d'éliminer les échos.



Vous pourrez stocker jusqu'à 32 Go de données à l'aide d'une carte microSD (non fournie). Elle présente des dimensions réduites de 122 x 78 x78 mm.

Elle est bien entendu contrôlable directement via un smartphone avec une compatibilité Android et iOS.

Vous trouverez la caméra de surveillance Xiaomi Mi Smart PTZ Pro à 40 € au lieu de 54 € sur Gearbest.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

