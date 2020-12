La caméra IP Mijia IMILAB en promotion à moins de 17 € !

La caméra IP Mijia IMILAB est actuellement en promotion chez AliExpress, n'attendez plus pour profiter de l'offre !

Aujourd'hui, nous nous concentrons sur une offre très intéressante, une caméra connectée à moins de 17 €. En effet, la caméra IP Mijia IMILAB est actuellement en promotion chez AliExpress et bénéficie en plus du code de réduction GOLMM6 qui fait chuter son prix à 16,82 € au lieu de 36,28 €.

La caméra IP Mijia IMILAB est une caméra 1080p HD qui se connecte à votre smartphone via l'application IMILAB HOME. Elle est équipée d'un système de vision nocturne et de détection de bruit qui vous avertit lorsque celle-ci détecte quelque chose et peut même déclencher une alarme.

Mais ce n'est pas tout, la caméra détecte les humains, vous saurez donc exactement qui est passé devant celle-ci ou non. Elle est entièrement rotative à 360° sur l'axe horizontal et à 105° sur l'axe vertical. De quoi vous offrir une vision très large de la pièce ou de l'endroit où elle est installée. Une caméra à petit prix qui a toutes les caractéristiques d'une grande que ce soit pour mieux sécuriser votre intérieur ou vous assurer de la bienveillance des autres.

Vous trouverez la caméra IP Mijia IMILAB à seulement 16,82 € au lieu de 36,28 € grâce au code promo GOLMM6 avec livraison depuis la Belgique et plug EU sur AliExpress.