Quelles sont les meilleures caméras de sécurité de 2022 ?

Caméra Bosch 360°

La caméra intérieure Bosch 360° affiche un design simple et épuré différent des caméras existantes et peut se placer dans n'importe quelle pièce sans détonner. Elle est capable de tourner sur elle-même, mais ne peut pas s'incliner, il faut donc l'installer à une bonne hauteur. Lorsque la caméra est désactivée, cette dernière rentre dans son socle cylindrique et ressemblera plus à une enceinte connectée qu'à une caméra.

La caméra se connecte via WiFi et s'associe à l'application mobile Bosch Smart Cam disponible sur iOS et Android. Elle dispose d'un emplacement pour une carte microSD déjà occupé par une carte de 8 Go. Et gros point positif, les vidéos sont aussi stockées pendant 15 jours sur le cloud de Bosch situé en Allemagne.

La caméra possède aussi un détecteur de mouvements et suivra sa cible selon trois niveaux (off, bas, élevé) en activant des créneaux horaires pour éviter que cela soit trop intrusif (idéalement les horaires où il n'y a personne à la maison). La caméra possède aussi un module de vision infrarouge qui s'active rapidement.

Son micro permet de capter des conversations qui restent très audibles malgré la distance et d'une enceinte afin de pouvoir parler à distance via l'application, de quoi faire peur à un éventuel cambrioleur.