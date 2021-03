La caméra de sécurité Xiaomi 2K en promotion, mais aussi des écouteurs, une imprimante photo, une chaise gamer

Découvrez une caméra de sécurité domestique de la marque Xiaomi, mais aussi des écouteurs et une imprimante photo de la même marque et enfin une chaise gamer à prix réduit !

Le bon plan du jour concerne la caméra de sécurité domestique Xiaomi 2K Camera qui est capable de fournir des panoramas de 360° afin d'assurer une sécurité optimale. Cette caméra propose des images de 3 mégapixels avec une qualité 2K FHD. Elle reste très efficace dans l'obscurité.

Vous pourrez consulter les vidéos et images sur l'application dédiée et la caméra vous informera quand un humain est détecté sur l'image. Elle est également équipée d'un microphone. Enfin, elle est compatible avec le Bluetooth 4.2 et le Wi-fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Vous pourrez trouver la caméra de sécurité Xiaomi Mi 360° 2K à 35 € en utilisant le coupon de réduction F9530D4D8A. De plus la livraison est gratuite depuis l'Espagne.

