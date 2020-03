Coronavirus : Canal+ en clair pour tous ! Et les packs accessibles gratuitement pour les abonnés !

Le groupe Canal+ vient en effet d'annoncer officiellement la gratuité de sa chaîne Canal+ pour tous et sur toutes les box des opérateurs qu'il s'agisse de Free, Orange, Bouygues ou encore SFR et ce jusqu'au 15 avril.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

C'est en effet via un tweet que Maxime Saada, président du directoire du Groupe Canal Plus, a annoncé la gratuité de la chaîne Canal+ pour toutes les personnes disposant d’un accès TV via les box (sur le canal 4). Cette décision est bien entendu liée à l'actuelle épidémie de coronavirus et au confinement des français qui a été confirmé ce soir à 20h par le président E. Macron. Un geste envers tous les français pour les aider à passer le temps.

Mais les actuels abonnés ne sont pas oubliés, puisque pour eux la gratuité concernera l’accès à toutes les chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Ces chaînes sont accessibles sur les canaux 40 à 45 pour Orange, Free et Bouygues, et sur les canaux 118 et 153 à 156 pour SFR.

Pour être précis, les abonnés basculeront en fait vers l'offre "Intégrale" mais certaines chaînes ne seront pas accessibles (BEIN SPORTS, RMC SPORT, NETFLIX, Disney+, chaînes X, pass VOD XXL DORCEL et Pass Pink X).

Amateurs de sport, pas de chance, toutes les compétions et rencontres sportives, du football à la F1, étant annulées, vous ne pourrez pas en profiter sur Canal+ Sport.

Signalons enfin que cette offre devrait également être accessible depuis l’application MyCanal.