Les groupes Canal+ et TF1 en guerre : C+ supprime la diffusion des chaînes TF1

Le rapprochement potentiel entre les groupes TF1 et M6 crée des tensions au sein du secteur audiovisuel. Dans ce contexte particulier, le groupe Canal+ ajoute de l'huile sur le feu en annonçant renoncer à diffuser les chaînes gratuites du groupe TF1 à compter du 31 août 2022, échéance du renouvellement de leurs accords de diffusion.

Les abonnés ne peuvent donc plus accéder à TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, Canal+ évoquant une requête inacceptable avec la demande du "versement d'une rémunération très conséquente pour ses chaînes gratuites de la TNT" qui sont considérées comme des "exigences infondées et déraisonnables pour des chaînes qui sont accessibles gratuitement pour tous et qui doivent le rester".

Les abonnés pris en otage ?

Tandis que le groupe Canal+ met ces pressions sur le compte d'une "position dominante" du groupe TF1, ce dernier réplique en évoquant des semaines infructueuses de négociations et le choix de Canal de "priver ses abonnés des chaînes et services qu'ils paient dans leur abonnement", tout en se disant ouvert à de nouvelles discussions pour rétablir l'accès rapidement "afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+".

La situation en rappelle une autre, en 2018, où les négociations avaient déjà conduit à une coupure temporaire de la diffusion des chaînes, alors que TF1 a décidé de faire désormais payer la diffusion de ses chaînes gratuites, jusqu'alors diffusées par les opérateurs sans rémunération.

Les chaînes de TF1 restent accessibles depuis le portail de replay MyTF1.fr et via l'application MyTF1 sur smartphones et tablettes, ou bien via la réception TNT "et chez tous les autres distributeurs" (que Canal+), rappelle le groupe TF1.

De son côté, Canal+ souligne que la Coupe du Monde de Football (en novembre et décembre) pourra être malgré tout proposée en intégralité grâce à ses accords avec beIN Sports.