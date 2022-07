Canicule : Nintendo rappelle que la Switch n'apprécie pas les fortes chaleurs

En juillet l'année passée, Nintendo faisait face à des critiques concernant sa console hybride, la Switch. La console portable rencontrait ainsi des problèmes de surchauffe pendant la période estivale.

Lorsqu'elle est soumise à une chaleur trop importante, la console multiplie les bugs ou s'arrête d'elle-même par sécurité.

Avec l'arrivée de différentes vagues de chaleur à travers le globe, Nintendo prend les devants et renouvelle son annonce cette année :

N’exposez pas la console Nintendo Switch, les cartes de jeux ou tout autre composant ou accessoire de la console Nintendo Switch à la chaleur ou au froid extrêmes. L’écran à cristaux liquides (ACL) peut fonctionner plus lentement ou ne pas fonctionner à basse température. L’écran ACL se détériorera à haute température. Assurez-vous de ne pas exposer la console Nintendo Switch à la lumière directe du soleil pour des périodes prolongées.

La marque ajoute:

Si vous utilisez la Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l'unité principale peut devenir élevée. Utiliser dans un endroit de 5 à 35°C. De plus, si les orifices d'admission et d'échappement sont bloqués, la température de l'unité principale peut augmenter. Améliorer l'air autour des orifices d'admission et d'échappement.

Si la température de l'unité principale devient trop élevée, elle peut se mettre automatiquement en veille pour protéger l'unité principale. Lorsque vous jouez en mode TV, installez la station d'accueil Nintendo Switch dans un endroit qui ne retient pas la chaleur

S'il y a des corps étrangers ou de la poussière sur l'orifice d'admission/d'échappement d'air de l'unité principale, retirez-les avec un aspirateur. Pour votre sécurité, ne démontez pas l'unité principale

Dès que la température de l'air dépasse les 35°C, il est conseillé de jouer si possible, sans exposition directe à la chaleur du soleil. Pensez également à laisser libre les orifices servant à expulser l'air chaud de la console comme indiqué sur le visuel partagé par Nintendo.