Canon anticipe l'abandon du Reflex au profit du mirrorless

C'est la fin d'une époque : Canon a récemment annoncé ne plus renouveler sa gamme de Reflex après l'EOS-1D Mark III.

L'EOS-1D Mark III lancé en janvier 2020 sera le dernier reflex de la gamme, a récemment annoncé la marque Canon.

Une annonce qui surprend et qui s'accompagne d'une autre précision : Canon envisage de stopper simplement la production de ses appareils photo de type Reflex dans les années qui viennent.

C'est Fujio Mitarai, CEO de Canon qui a partagé l'annonce, expliquant que les appareils Reflex séduisent de moins en moins les utilisateurs, particuliers comme professionnels et que les ventes ne permettent désormais plus de compenser les investissements en recherche et développement.

L'EOS-1D Mark III est sorti au tout début d'année 2020 et ne sera donc pas renouvelé, Canon se tournant définitivement vers le mirrorless. La gamme EOS-1 va donc disparaitre, mais Canon devrait continuer à proposer malgré tout des appareils Reflex d'autres gammes plus abordables, pendant quelques années encore avant que le mirrorless ne s'impose pour de bon sur tous les segments du marché de la photo.