Canon : un recours collectif contre les imprimantes incapables de scanner lorsqu'il n'y a plus d'encre

Le scandale des cartouches d'encre refait surface et cette fois c'est Canon qui est visé par une plainte collective pour ses imprimantes.

Une nouvelle class action cible le fabricant Canon et ses imprimantes multifonctions qui refusent de scanner ou même d'envoyer des fax quand il n'y a plus d'encre dans la machine.

Selon le plaignant, Canon n'informerait pas de cette limitation automatique avant l'achat ni même au sein des documentations livrées avec le matériel. La limitation volontaire des fonctionnalités qui ne sont pas liées à l'absence d'un consommable quelconque serait ainsi un moyen pour la marque de forcer la vente de cartouches, y compris si l'utilisateur ne souhaite pas imprimer, mais simplement utiliser des fonctions annexes de son imprimante.

Canon est accusé de marketing trompeur, enrichissement injustifié et publicité mensongère concernant l'appellation 3 en 1 ou 4 en 1 des appareils puisque chaque fonctionnalité n'est effective qu'en cas de présence d'encre dans la machine alors même qu'il n'existe aucune base technique ou raison d'empêcher un scanner ou un fax de fonctionner en cas de niveau d'encre trop bas.

La plainte a été déposée auprès de la cour de district Est de New York, le cabinet d'avocats ayant pris en charge le dossier requiert au moins 5 millions de dollars de dommages et intérêts en marge du remboursement des frais de justice. Il est également demandé à ce que Canon soit condamné à stopper immédiatement sa publicité trompeuse et que des correctifs soient déployés pour rétablir le fonctionnement des modules impactés par le bridage.