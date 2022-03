Capcom annonce 3 Resident Evil sur PC, Xbox Series et PS5

Cette année s'annonce chargée pour les fans de Resident Evil : Capcom vient d'annoncer la sortie de trois épisodes sur PC et consoles new gen.

La grande annonce que préparait Capcom il y a quelques jours n'était finalement pas liée à Resident Evil, mais à Street Fighter 6, mais pourtant, la marque n'a pas oublié sa licence fétiche.

Finalement, Capcom a annoncé la sortie de trois épisodes : Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil VII dans des versions améliorées destinées au PC et aux consoles new gen PS5 et Xbox Series.

Ces versions optimisées devraient prendre en charge le Ray Tracing, un meilleur taux de rafraichissement d'image, la gestion de l'audio 3D et pour PS5, la prise en charge des fonctions avancées de la DualSense.

Capcom a déjà prévu de proposer la mise à niveau gratuitement auprès des joueurs qui disposeraient déjà de RE 2 Remake, RE3 Remake et RE7.