Capcom lancera sa console RetroStation en mars 2021

Après des rumeurs et un passage rapide sur Amazon au Japon, la Retro Station de Capcom a été officialisée et se trouve même une date de lancement.

Capcom a officialisé sa console Retro Station et même ouvert un site dédié à cette dernière. Il s'agira d'une mini borne de 270x238x234 mm dotée d'un écran LCD de 8 pouces et dotée d'un joystick et de 6+2 boutons.

La borne proposera une définition de 1024x768 pixels au format 4:3 pour respecter le format original des anciens jeux. Elle se dotera de haut-parleurs 10W, deux ports USB A, une sortie HDMI et embarquera une dizaine de titres issus des franchises Street Fighter, et Mega Man.

Malheureusement, il faudra acheter un second Retro station Fightstick proposé en option pour jouer à deux (54€) ou un dongle PVP à 31€ pour connecter deux bornes entre elles.

La console est proposée à la précommande uniquement au Japon actuellement au prix de 170€ pour une livraison en mars 2021. Capcom a confirmé que d'autres marchés seront prochainement ouverts.